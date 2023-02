Più che il campo d’atletica, serve dignità

di Saverio

Migliari

(...) Nel 2022 la situazione è talmente sfuggita di mano che 89 famiglie dotate di stipendio più che dignitoso, non hanno potuto fare altro che bussare alla porta dei servizi sociali. Soluzione? Le mettiamo in albergo.

Ha riassunto bene la situazione il titolare dell’agenzia immobiliare CasaIn.

"Per ogni offerta abbiamo dieci domande. L’anno scorso su 2350 richieste di locazione abbiamo potuto soddisfarne solo 100, perché a Reggio quelle case proprio non ci sono".

E intanto gli studenti crescono di numero. Solo nel 2022 di fuori sede se ne contavano 2.700. Il Comune non ha soldi per sistemare 400 case vuote che richiedono interventi di manutenzione. I privati non si fidano a dare in affitto gli immobili per non trovarsi impelagati in mesi di battaglie con inquilini sotto sfratto. E i servizi sociali non sanno più da che parte prendere. Perché adesso a bussare alla loro porta non sono più soltanto gli indigenti e le famiglie monoreddito. Ma c’è quella piccola borghesia che conta su due stipendi medi e che, con due figli a carico, cerca una soluzione comoda senza avere i requisiti per entrare nelle liste d’attesa di Acer.

Questa è l’emergenza. Il diritto alla casa, così trionfalmente scolpito nella nostra Costituzione, è costantemente calpestato dal mercato immobiliare.

E più che un nuovo campo d’atletica da 8,5 milioni di euro, non ce ne voglia il sindaco, bisognerebbe partire da qui. Che è come dire: "Iniziamo con dignità".