"Più controlli sul cibo a fiere e sagre"

Che tipo di controlli igienico sanitari vengono attuati nei confronti di attività, anche di volontariato, che commercializzano alimenti destinati al consumo? Un’interrogazione, che non mancherà di creare dibattito, arriva dal gruppo consiliare Rinascimento Correggio, guidato da Roberto Cesi. L’argomento è previsto in discussione nel prossimo consiglio comunale, venerdì pomeriggio in municipio. Cesi, in passato per anni al comando della locale caserma dei carabinieri, dopo il pensionamento ha deciso di impegnarsi attivamente in politica. E ora chiede informazioni sugli accertamenti che vengono svolti dalle autorità locali sulle attività "di cucina" che si svolgono nella zona.

"Mi riferisco alle associazioni che organizzano spazi di ristoro, con cucina e gastronomia – precisa il consigliere Cesi – proponendo piatti con generi alimentari destinati al pubblico, con attività commerciale vera e proprio, con tanto di listino prezzi per i prodotti a disposizione. Visto che ristoratori e professionisti del settore devono, per legge, rispettare determinati comportamenti per garantire l’igiene e la sicurezza dei prodotti venduti, mi chiedo se lo stesso accade in caso di feste, fiere ed eventi promossi da associazioni, da movimenti politici, da volontari…".

E aggiunge: "Chi manipola alimenti deve essere in possesso di un apposito certificato. Spesso questi eventi si svolgono nel fine settimana, quando gli operatori al controllo non sempre sono in servizio. Chi garantisce il rispetto delle regole?".

Antonio Lecci