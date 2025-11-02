"Più decoro e sicurezza per i cimiteri"

Sicurezza e decoro garantiti da interventi per 50mila euro complessivi. Coinvolti nel progetto i quattro cimiteri comunali di Quattro Castella, Montecavolo, Roncolo e Puianello. In occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, il Comune di Quattro Castella ha tracciato il bilancio di un importante piano di manutenzione straordinaria dedicato ai luoghi della memoria. I lavori, coordinati dagli assessorati della Cultura e dei Lavori Pubblici, si sono concentrati soprattutto sulla risoluzione di criticità strutturali e sulla riqualificazione delle aree verdi. Per quanto riguarda le strutture nello specifico: a Montecavolo e nel capoluogo ci si è concentrati sul risanamento dei calcestruzzi ammalorati, come quelli delle scalinate, e su opere di tinteggiatura. A Quattro Castella, Roncolo e Puianello è stata inoltre riqualificata l’area verde, sostituendo siepi ormai compromesse con nuove piantumazioni e cipressi. Sono stati infine eseguiti lavori di completamento come la sistemazione del parcheggio esterno a Roncolo e l’installazione di paletti protettivi vicino al Monumento ai Caduti di Puianello.

"I cimiteri non sono solo luoghi di sepoltura, ma anche parte del nostro patrimonio storico e culturale - spiega l’assessore alla Cultura con delega ai Cimiteri, Danilo Morini - Custodiscono le storie delle nostre famiglie e della nostra comunità. Prendersene cura significa avere rispetto per chi ci ha preceduto e preservare la memoria per le future generazioni. Un impegno che, in una giornata simbolica come questa, acquista un valore ancora più profondo".

"Abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione per i nostri cimiteri - aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Luca Spagni - Sono spazi di raccoglimento e di memoria privata e collettiva. Garantire decoro, sicurezza e fruibilità è un dovere istituzionale che sentiamo profondamente. Con questo stanziamento abbiamo potuto affrontare diverse criticità, per restituire la giusta dignità a dei luoghi cari a tutta la comunità".

Matteo Pignagnoli