Nel 2022 con la ’normalità’ sono tornati anche gli incidenti: nel solo comune di Reggio sono stati 2.257 i sinistri stradali, una media di 6 al giorno, per 879 feriti e 10 decessi. 278 sono stati causati dal mancato rispetto della distanza di sicurezza, 269 da velocità pericolosa ma la metà del totale, cioè più di mille, da condizioni psico-fisiche non adatte alla guida. Nel 2021 in Emilia-Romagna gli incidenti erano stati 15.231 (+30% rispetto al 2020), 19.618 i feriti (+30%) e 281 i morti (+26%), tutti tra 15 e 19 anni o over 65