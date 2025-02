Più di ottanta alunni delle medie a lezione di legalità coi carabinieri

Una lezione di legalità dei carabinieri per gli studenti delle scuole medie di Viano. Da molti anni i militari dell’Arma sono sensibili all’educazione alla legalità per i giovani e giovanissimi per divulgare i valori del rispetto delle regole. In quest’ottica l’Arma reggiana continuerà, anche grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici, a diffondere nelle scuole di tutta la provincia i valori di legalità per salvaguardare gli studenti. Proseguono quindi gli incontri didattici sia negli istituti scolastici che nelle caserme grazie anche all’utile collaborazione con i dirigenti scolastici e il corpo docente. I carabinieri della tenenza di Scandiano hanno incontrato circa 85 alunni delle scuole medie di Viano. Un appuntamento improntato sulla declinazione sotto le varie sfaccettature della consapevolezza e prevenzione, connessa con le situazioni con le quali si misurano i ragazzi, rapportato alle conseguenze delle proprie azioni. Tra le tematiche affrontate gli stupefacenti, alcol, violenza di genere e gli innumerevoli pericoli e insidie che si nascondono dietro un utilizzo improprio degli strumenti di comunicazione. Si è parlato inoltre di bullismo e cyber bullismo, l’educazione alla legalità ambientale e la sicurezza stradale. I militari hanno spiegato che il fenomeno maggiormente diffuso tra i più giovani è la pubblicazione di foto osé tramite social e cellulari. E’ stata illustrata la tematica della salvaguardia dei diritti d’autore ribadendo ai giovani che scaricare film e musica illegalmente è un reato. Gli incontri stanno offrendo l’occasione per illustrare l’organizzazione dell’Arma dei carabinieri e fornire alcune informazioni sugli aspetti giuridici di alcuni reati.

m. b.