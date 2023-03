Più di un etto di hashish Obbligo di firma per un ventisettenne

Aveva più di un etto di hashish a disposizione e sei telefoni cellulari. Un gambiano intercettato dalla polizia nel pomeriggio di domenica è finito nei guai con l’accusa di detenzione a fine di spaccio. Durante i controlli che la squadra Volanti della questura effettua quotidianamente, gli agenti hanno fermato il ventisettenne straniero e lo hanno perquisito. Dai controlli sono spuntati subito trentatre grammi di hashish, 160 euro in contanti, un coltello e due telefoni cellulari. Così gli agenti hanno proceduto ai controlli domiciliari. A quel punto in casa del ventisettenne è stato trovato un altro etto di sostanza stupefacente, 880 euro in contanti e altri sei telefoni cellulari. Così è scattato l’arresto. Ieri mattina durante l’udienza di convalida davanti al giudice Matteo Gambarati, il pm ha richiesto il divieto di dimora a Reggio e l’obbligo di firma. L’arrestato ha spiegato che quella droga veniva in parte consumata da lui stesso, in parte venduta. Nonostante avesse un lavoro in una impresa di pulizie, l’uomo ’arrotondava’ spacciando. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma ma non il divieto di dimora, come richiesto dall’avvocato Laura Ferraboschi.