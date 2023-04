"Più dipendenti Disoccupazione scende al 4,2%"

L’esportazione dell’industria reggiana e la misura del superbonus fanno volare i settori della manifattura e delle costruzioni, che crescono di 3 mila addetti nel 2022, e ne aumentano i dipendenti. A farlo sapere è l’ufficio studi di Unindustria Reggio Emilia che ha analizzato gli ultimi dati sull’occupazione resi noti da Istat.

Dall’analisi si evince che nel corso dell’anno scorso gli occupati nei settori della manifattura e delle costruzioni, nella nostra provincia, sono aumentati di quasi 3mila unità, passando così da 89mila a 92mila.

"L’andamento dell’occupazione nella manifattura e nelle costruzioni conferma la crescita registrata dalle imprese nel corso del 2022, dovuta all’elevata vocazione all’export dell’industria reggiana da un lato e al boom nell’edilizia generato dalla misura del superbonus dall’altro", spiega Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia.

Il dato provinciale tuttavia registra anche una diminuzione di circa 3.400 unità a causa di una contrazione in altri settori come agricoltura, commercio e servizi. Un calo di 8.300 lavoratori ha riguardato principalmente quelli indipendenti, mentre è cresciuto di oltre 4.800 il numero di quelli dipendenti. Tale dinamica si riflette soprattutto in una leggera flessione del tasso di occupazione, che è passato dal 67,8% del 2021 al 67,5% del 2022. I disoccupati sono diminuiti di circa 2.500 unità, con una percentuale di tasso di disoccupazione che scende dal 5,1% al 4,2%.