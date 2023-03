Più fondi ai servizi, ma nessun aumento

Approvato il bilancio di previsione 2023 del Comune di Luzzara. Nonostante l’aumento dei costi per le utenze, il sindaco Elisabetta Sottili annuncia stanziamenti di 204 mila euro in più rispetto al 2022 per servizi educativi e sociali, mantenendo invariate le tariffe. E’ stato possibile usando il riparto Sabar e posticipando interventi ritenuti meno urgenti. "Una novità – aggiunge il sindaco – è l’affidamento a Sabar della manutenzione di immobili, strade, servizi logistici, piano neve per il periodo 2023-2040, avvalendosi di personale specializzato e con economie di spesa, oltre che coprire le carenze di organico non sostituibili ai termini di legge".