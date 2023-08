Più fondi per il diritto allo studio degli studenti con disabilità

Aumenta l’investimento per l’assistenza alla autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità. Dall’ultimo rapporto dell’Ufficio associato per il controllo di Gestione dell’Unione Val d’Enza emerge che i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio, Sant’Ilario e San Polo sostengono complessivamente una spesa annua di circa 1,6 milioni di euro per fornire assistenza a 248 studenti di asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie.

La presa in carico è in crescita costante anche grazie al lavoro condotto dai servizi nell’individuare e certificare, in modo sempre più tempestivo ed efficace, le situazioni che ne necessitano. I casi seguiti sono passati da 199 nel 2019 a 248 nel 2021, con un aumento del 25%; le risorse stanziate da 1.281.196 euro a 1.608.397, con un aumento percentuale ancora maggiore. All’intervento educativo si affiancano, quando necessario, trasporti individualizzati per una spesa annua di 23.000 euro.

Sono dati che mostrano il lavoro di coordinamento tra Istituticomprensivi, Uffici scuola, Servizi sanitari e Servizi sociali per la costruzione di progetti individualizzati, che cercano di rispondere ai diversi bisogni. Si parla di un significativo e fondamentale lavoro di rete che cerca, tra tante difficoltà, di rendere effettivi il diritto allo studio e condizioni di pari opportunità nel percorso scolastico e formativo.

"Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali che vogliamo garantire, con particolare attenzione agli studenti con disabilità - dice Paola Tognoni, vicesindaco di Bibbiano con delega all’Istruzione per l’Unione Val d’Enza -. Vorremmo fare ancora di più e occorrerebbe un cambio di passo e lo stanziamento di maggiori risorse da parte dello Stato. I Comuni non possono essere lasciati soli".