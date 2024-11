Più forti dell’assenza del palasport. Tre pattinatrici convocate in azzurro

Tre pattinatrici della Polisportiva L’Arena convocate in Nazionale dal commissario tecnico Fabio Hollan per partecipare alla Coppa del Mondo a seguito di prestigiose medaglie conquistate in giugno Campionato Italiano specialità obbligatori 2024. Sono Maria Vittoria Casoni, Ilaria Beretti e Carlotta Corzo. Le giovani si allenano ogni giorno nella tensostruttura del D’Arzo e non hanno mai interrotto il lavoro nemmeno durante la pandemia, dando prova di una tenacia e una passione davvero eccezionali.

La situazione è disagevole (assenza di toilette e spogliatoi) ma si adattano in attesa che sia terminato il Palazzetto dello Sport dove - come promesso dall’amministrazione comunale - con installazione di parquet e pavimentazioni adatte si potrà ottenere l’omologazione del campo per varie federazioni sportive.

Nei quattro giorni di gare nazionali erano scesi in pista i migliori atleti italiani delle varie categorie, con oltre 200 iscritti provenienti da tutta Italia. In quell’occasione le ragazze allenate da Anna Incerti e dal suo staff hanno portato a casa l’argento in Divisione D femminile con Elisa Beretti; l’argento Seniores con Ilaria Beretti; e due ori con la Casoni (cat. Jenunesse) e la Corzo (Juniores). Notevole anche il carniere delle tre selezionate alla World Cup Figure Prato 2024. Durante la competizione le atlete dell’Arena hanno confermato il loro livello. La Casoni ha conquistato l’Argento per la categoria Jeunesse; Carlotta, all’esordio in un campionato mondiale, ha portato a casa un ottimo 4º posto per la categoria Junior, mentre Ilaria ha conseguito una importantissima e meritatissima medaglia d’oro nella massima categoria, la Senior

"Siete un esempio per tutti noi e un grande orgoglio per la nostra polisportiva", commentano dalla dirigenza della società, nata nel 1969 proprio per dare una forma associativa alla pratica rolleristica e che oggi - spaziando dall’atletica alle arti marziali al volley - conta ben 1700 tesserati. "Questi risultati - aggiunge il presidente Ramy Ghramn - sono il frutto di un impegno collettivo delle atlete, dei loro allenatori, delle famiglie e di tutti coloro che sostengono la nostra realtà sportiva. Siamo fieri di essere un punto di riferimento per il pattinaggio artistico italiano e internazionale, e continueremo a lavorare per promuovere e sostenere il talento e i valori dello sport".

Francesca Chilloni