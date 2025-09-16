Più giovani in Appennino, c’è ‘Futuro in quota’

Con l’assessore alle politiche giovanili Ilaria Cilloni, il comune di Casina apre le porte ai giovani della montagna alla ricerca di progetti che creino opportunità di lavoro per continuare a vivere e far vivere la montagna. Venerdì prossimo 19 settembre appuntamento al Comune di Casina per approfondimenti sul progetto ‘Futuro in quota’. L’incontro è fissato per le ore 19 al Borgo Bianco Matilde (presso il Castello di Sarzano) dove si aprirà la discussione sul progetto ‘Futuro in quota – Giovani e imprese in dialogo’. Un confronto aperto tra ragazze e ragazzi residenti in Appennino, imprenditori e amministratori del territorio per immaginare il futuro possibile della montagna reggiana.

L’evento è promosso da Comune di Casina e dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna - con il supporto di Impact Hub Reggio Emilia. Un’opportunità colta dal Comune di Casina per dare futuro ai giovani. "L’obiettivo è offrire una visione a 360 gradi sulle opportunità lavorative e imprenditoriali in Appennino – afferma l’assessora alle politiche giovanili di Casina Ilaria Cilloni –, dando voce a chi ogni giorno investe il proprio tempo, risorse e tante energie per cercare di valorizzare il nostro territorio".

Al Castello Sarzano di Casina interverranno: il sindaco di Casina Stefano Costi, assessore all’Unione Comuni Appennino per i settori agricoltura e sviluppo rurale; Francesco Canovi di Black Studio Solutions; Simone Ferretti di Revetec. Si tratta di due realtà imprenditoriali di avanguardia e ad alto contenuto tecnologico che operano attivamente e con grande successo in montagna fornnendo opportunità di lavoro.

Si tratta di un confronto molto importante, un evento interattivo e informale dove è prevista anche un’intervista-confronto con i giovani presenti all’incontro a cui seguirà un momento di dibattito aperto al pubblico, oltre al confronto tra amministratori del territorio e imprenditori locali, identificati e intervistati da un gruppo di giovani che, supportati dalla Società di Consulenza Coworking Impact Hub di Reggio Emil, hanno ideato e organizzato questo importante evento. Giovani imprenditori e amministratori che affronteranno il tema del futuro e delle opportunità lavorative dell’Appennino. L’iniziativa è del Comune di Casina però sono coinvolti sul tema tutti i Comuni dell’Unione dell’Appennino. Per tutti ci sarà anche un aperitivo informale. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Per maggiori informazioni è possibile seguire il profilo Instagram @futuroinquota.

Settimo Baisi