"Più impegno nella difesa della legalità e nella lotta contro le droghe"

Anche Marco Cassinadri, presidente del consiglio comunale di Casalgrande, ha partecipato all’assemblea nazionale di Avviso Pubblico, l’associazione che dal 1996 ha messo in rete ad oggi più di 565 enti locali e Regioni impegnati in progetti di prevenzione e contrasto alle mafie e corruzione.

A Reggio, oltre alla Provincia, sono soci i Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Casalgrande, Castellarano, Correggio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Rubiera e Scandiano. Cassinadri, in rappresentanza di Casalgrande, ha seguito i lavori dell’assemblea.

"L’ambito che sempre più – ha detto Cassinadri – Avviso Pubblico deve perseguire è l’educazione in qualcosa in cui si crede fortemente. Solo così si può essere percepiti nei comportamenti in linea con conoscenze e capacità di cui siamo in possesso. In un contesto generale povero di offerta valoriale, la difesa della legalità dovrebbe fornire quella passione indispensabile a giustificare quello che si fa. Sappiamo benissimo che ogni scelta, per quanto privata sia, ricade sempre anche sugli altri in quanto nessuno è un’isola".

Per Cassinadri il vivere nella "legalità oltre ad essere un giusto valore deve anche diventare economicamente vantaggioso. Una tematica su cui porre l’attenzione dovrà essere quella sull’uso delle droghe e sostanze stupefacenti, sempre più derubricata a fatti di microcriminalità e disagio da periferia".

