"Più iniezioni rispetto all’anno scorso. E che svolta con gli orari elastici"

Oltre ai centri vaccinali messi a disposizione dalla Ausl e agli ambulatori dei medici di medicina generale, i cittadini possono richiedere la somministrazione del vaccino contro il virus influenzale anche nelle farmacie. Sono molte le persone che scelgono questa opzione e i motivi dipendono da svariati fattori. Giuseppe Delfini, presidente di Federfarma Reggio Emilia, traccia un quadro della situazione. "Dal nostro osservatorio le impressioni sono più che positive, la comunità sta rispondendo molto bene e sta apprezzando e constatando di persona il servizio reso in farmacia". Delfini si riferisce all’elasticità maggiore di orari consentita dalle farmacie ma non solo, e puntualizza: "Abbiamo effettuato molte più iniezioni e somministrazioni rispetto all’anno scorso, anche nei paesi piccoli, non solamente in città, raggiungendo fasce di popolazione più estese". Una possibilità per i cittadini che oltrepassa la campagna vaccinale anti-influenzale per estendersi ad altri servizi. Prosegue Delfini: "La campagna sta facendo da volano per altre opportunità ed è un modo per rendere più concreta la presenza della farmacia e dei suoi servizi, che si sono allargati fino a includere gli elettrocardiogrammi e attività di mutua. La farmacia diventa dunque una porta, un nuovo riferimento per il SSN nazionale. Sia per i farmaci giornalieri sia per quelli da banco, ma anche per i medicinali sotto prescrizione medica".

Tra i servizi maggiori che la farmacia include adesso per snellire e favorire il sistema della sanità pubblica c’è infatti anche l’ECG, ma non tutti ancora lo sanno, specifica Delfini. "Ciò è diventato possibile dal 15 dicembre 2024, ma tanta gente non ne è a conoscenza e si trova sotto casa un servizio che non sapeva di avere". Ricordando i vantaggi di un servizio ormai acquisito, diventato insostituibile e in taluni casi risolutivo, sia per i pazienti sia per i dottori, come la telemedicina, "la farmacia è diventata centrale nel SSN – aggiunge Delfini - ma non perché vogliamo sostituirci ad altri enti, al contrario. Noi vogliamno collaborare con tutti, a cominciare dalle ausl. L’accordo per il vaccino anti-inlfuenzale è nazionale, così come per il farmacup. Questi servizi permettono di raggiungere molti più residenti e un risparmio carburante e chilometrico notevole".

Lara Maria Ferrari