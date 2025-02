"Più investimenti per le famiglie"

Luca Cagossi Usai, residente a due passi da piazza Fontanesi, crede nelle potenzialità del centro storico: "Da undici anni abito qui con la mia famiglia perché il centro è a misura d’uomo e si può avere un rapporto familiare con i negozianti; l’ho sempre visto come un salotto di casa esterno. Negli anni c’e stato un un declino di degrado igienico, sorpattutto i rifiuti ingombranti di fianco ai cassonetti e per questo devo fare un plauso ad Iren che ha sempre ripulito prontamente. Poi però c’è il degrado sociale: quando accompagno mio figlio a scuola, è facile imbattersi in fumatori di crack o vetri rotti. Chiediamo più sicurezza: apprezzo l’incontro di Massari con Piantedosi e le zone rosse firmate dal prefetto. Si deve investire per le famiglie, portare eventi in centro e pensare a spazi per i bambini".