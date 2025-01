"Più lampioni e telecamere. Il sottopasso? Un errore"

"Non sapevamo nulla della violenza accaduta qui, lo abbiamo appreso dai giornali. Quel giorno il bar era chiuso. Qui ci vorrebbe più illuminazione e maggior sicurezza. E il Comune ripensi al sottopasso che vuole realizzare...".

A parlare è Alessandro Gandino (foto), presidente del circolo che funge da importante presidio al parco di Campo di Marte dove una 14enne sarebbe stata molestata da un gruppo di ragazzi poco più grandi di lei la sera del 29 dicembre scorso. "Da quello che abbiamo capito – continua – tutto si sarebbe consumato verso il campo da basket, nella zona che gira attorno alla ferrovia. Lì di telecamere non ce ne sono purtroppo. In tutto il parco sono presenti solo davanti al bar. Ce ne vorrebbero di più nell’area, ma soprattutto chiediamo maggior illuminazione. Stiamo lottando da tempo per questo".

Gandino poi analizza: "Dopo la bonifica delle ex Reggiane, le cose si sono un po’ complicate. Tanti senza fissa dimora, soprattutto in estate, vengono a dormire qui al parco e la convivenza coi fruitori del parco non è sempre semplice. Grossi problemi non ce ne sono stati, però si potrebbe fare meglio per prevenire. Servirebbe anche maggior manutenzione".

Infine, lancia una stoccata al Comune: "Mi dispiace per l’assessora Carlotta Bonvicini, però da presidente del circolo devo dirlo: l’idea che ha in cantiere l’Amministrazione sul sottopasso che unirà i due parchi – Campo di Marte e Villaggio Stranieri – non ci sembra buona e nessuno dei fruitori lo vuole. Perché ci sono un sacco di criticità soprattutto con le baby gang e un luogo del genere sarebbe l’ideale per delinquere".

dan. p.