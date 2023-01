Più pattuglie di notte Taxi, rientra la protesta

Temporaneamente sospesa la protesta dei taxisti del Ctr: duque, dal 16 gennaio le auto bianche continueranno a sostare davanti alla stazione ferroviaria di piazzale Marconi anche nelle ore notturne. Ma è una tregua, non una pace.

La decisione è stata assunta ieri, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunione che il prefetto aveva convocato – presenti amministratori, vertici delle forze dell’ordine e del Consorzio taxisti reggiani – proprio per affrontare il problema sicurezza sollevato in questi giorni dalla categoria.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso – com’è noto – è stato l’episodio del parabrezza infranto a cazzotti da un esagitato: oltre alla paura, 4 giorni senza lavoro per il conducente e danni che nessuno rimborserà. Per cui i taxisti avevano chiesto la presenza di una pattuglia fissa; "altrimenti di notte ci spostiamo in piazza Gioberti".

Al termine del summit di ieri il questore – riferisce un comunicato diramato dalla prefettura – ha assicurato un dispositivo di vigilanza dinamica, che verrà valutata in un tavolo tecnico già programmato, nel quale verrà esaminata, tra l’altro, anche l’efficienza del sistema di videosorveglianza già presente nella zona". "In sostanza – traduce Lorenza Savarese, presidente del Ctr – passeranno molto più spesso, nelle ore notturne, le pattuglie di carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. E la Polfer cercherà di avere qualche rinforzo, e di essere presente fino alle 24. Vediamo se questa può essere una buona mediazione. E se i colleghi che fanno la notte vedranno migliorare la situazione, bene. Altrimenti ne riparleremo". Il confronto è stato a tratti acceso, Procuratore e questore, dice il comunicato, "hanno sottolineato come le segnalazioni ricevute da taxisti non riflettano la drammaticità della situazione prospettata nel comunicato del Consorzio. Analoghi dati sono quelli esposti dai rappresentanti dei carabinieri, della polizia locale e della Polfer. Il procuratore, in particolare, ha messo in luce l’importanza di apposite segnalazioni per accrescere il grado di sicurezza di un ambiente delicato come quello della stazione". Il questore, Giuseppe Ferrari ha ricordato che bel 2022 sono stati svolti in zona 184 servizi di controllo e che "di tutte le denunce pervenute dal 2020, riguardanti la zona in questione, nessuna risulta presentata da tassisti". Pronta la replica della categoria: "Se ho uno che mi sale in macchina, non ha i soldi e devo farlo scendere, se vedo delle bottiglie volare nel piazzale, che reato denuncio?", torna a spiegare Savarese. "E’ una situazione di degrado e di paura, specie di notte. Vedremo cosa cambierà".

a.fio.