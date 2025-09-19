Più scuole aperte di pomeriggio fino alle 16. Tempi integrati per 9 elementari e 260 alunni

Da ottobre, in nove scuole primarie 260 alunni rimarranno in classe al pomeriggio, impegnati in atelier e laboratori. Più tempo scolastico dunque per i bambini delle primarie di Reggio, con l’offerta formativa che si amplia grazie ai ‘tempi scolastici integrati’. Il progetto, messo a punto dal Comune di Reggio e dagli stessi istituti scolastici, prevede il potenziamento d’orario con alcuni pomeriggi aggiuntivi – non obbligatori e gratuiti per le famiglie – inserendo anche il tempo del pranzo come parte integrante del percorso educativo. Le attività pomeridiane sono state progettate e condotte insieme da Comune e istituti comprensivi, supportati dalla rete dei servizi educativi presenti sul territorio. Nei pomeriggi aggiuntivi gli alunni potranno dunque svolgere attività che spazieranno dai compiti ai laboratori su diversi linguaggi espressivi, con educatori e insegnanti compresenti.

Il Comune ha finanziato il progetto sostenendo completamente il costo degli educatori, che affiancheranno gli insegnanti, comprendo una spesa di 160mila euro, oltre a compensare il 60% delle spese sostenute dalle scuole per gli insegnanti, come previsto nell’ambito del Patto scuola-città. I tempi scolastici integrati sono stati illustrati dall’assessora Marwa Mahmoud, dal dirigente dei servizi educativi, Eugenio Paterlini e dalla dirigente scolastica del ‘Kennedy’, Silvia Guglielmi. Il tempo scolastico pomeridiano sarà attivato in nove scuole all’interno dei plessi di Villa Cella, Marmirolo, Villa Bagno, Gavassa, Massenzatico, Coviolo, Matilde di Canossa, Villa Canali Villa Cadè. "Da quest’anno scolastico vogliamo fare ancora di più – ha affermato l’assessora Mahmoud –. Le scuole a tempo prolungato non sono un diritto garantito per legge e non sono presenti in modo uniforme in tutti i quartieri. Sappiamo quanto sia importante per i genitori poter contare su servizi affidabili e su una comunità che sostiene davvero i loro bisogni. In futuro lavoreremo per mettere in rete sempre più soggetti e costruire insieme nuove possibilità, a partire dalla sperimentazione delle scuole aperte".

Stella Bonfrisco