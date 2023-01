"Più sicurezza in stazione": appello bocciato

Il Consiglio comunale ha respinto lunedì, con 15 voti contrari (Pd, Reggio E’, M5s) un ordine del giorno avanzato dalla Lega (primo firmatario Roberto Salati, foto a sin) che chiedeva una stretta sull’area della stazione storica per garantire più sicurezza alle "attività e ai lavoratori che operano o transitano nella zona".

La richiesta della Lega faceva riferimento alla "recente escalation di episodi violenti" avvenuti nei pressi della stazione: l’ordine del giorno infatti citava le cronache dei "nuovi gravi episodi di criminalità, tra cui l’aggressione ai danni di un taxista, con conseguente decisione da parte del Consorzio taxisti reggiani di sospendere il servizio notturno di attesa in loco", a partire dal 16 gennaio.

"A questo punto – è il commento del gruppo leghista, a margine della bocciatura – viene da chiedersi che cos’altro debba succedere perchè la Giunta adotti dei provvedimenti seri sulla sicurezza in una zona che ormai è in mano alla criminalitá e al degrado più totale da troppo tempo. Non lo diciamo solo noi, che per il sindaco siamo i soliti leghisti che soffiano sul vento della paura , ma lo dicono anche le associazioni di categoria, il consorzio dei tassisti Cna Fita e il presidente di Asaps. La situazione è divenuta oramai insostenibile".

Sulla vicenda stazione interviene anche il responsabile sicurezza di FdI, Ivaldo Casali (foto a destra), che esprime solidarietà ai taxisti, convocati nelle prossime ore in Prefettura e in Comune.

"Non è che con le ciclopedonali, senza alcuna manutenzione e spesso senza illuminazione, con dossi non a norma e di conseguenza pericolosi, o con l’installazione di autovelox, che si risolve il problema della sicurezza e vivibilità nelle zone più degradate", scrive Casali.

"Servono invece posti fissi visibili di controlli, quotidiani, da parte delle pattuglie di Polizia Locale, in certe zone più a rischio anche appiedate e interforze. Nelle frazioni del territorio comunale le pattuglie di Polizia, quelle poche volte, le vedono solo in transito. Giova sottolineare, purtroppo, che le forze di Polizia dello Stato sono sotto organico, a differenza della Polizia Locale che attualmente raggiunge quasi 180 appartenenti: mai avuto un organico di queste dimensioni. Si auspica pertanto – chiude Casali – che le direttive del sindaco alla sua Forza di Polizia siano, in via prioritaria, indirizzate a concreti e specifici servizi di sicurezza h24 su tutto il territorio comunale".