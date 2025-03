Più sicurezza nelle zone artigianali

Entro la fine di quest’anno le zone industriali Bacchiellino di Luzzara e Motta di Novellara saranno dotate di nuovi e più sofisticati sistemi di videosorveglianza, grazie ad un contributo economico della Camera di Commercio dell’Emilia. Il finanziamento camerale è stato riconosciuto per progetti che i Comuni di Luzzara e Novellara hanno presentato nei mesi scorsi, affiancati da Unindustria Reggio Emilia, con la somma integrata da stanziamenti previsti dai due Comuni e da quello erogato dalla associazione imprenditoriale, a copertura delle spese previste per entrambi gli interventi.

L’iniziativa rappresenta un importante segnale di attenzione per le realtà aziendali insediate in queste zone industriali della Bassa. Soddisfazione viene espressa dai sindaci dei due Comuni, Elisabetta Sottili e Simone Zarantonello, di fronte alla possibilità di aumentare la sicurezza sul territorio, in un progetto che unisce il pubblico e il privato.

"Per noi questa iniziativa – spiega Roberta Anceschi, presidente di Unindustria – rappresenta un segnale concreto di attenzione al territorio, nonché di collaborazione con gli enti locali. L’impegno per garantire sicurezza e una dotazione infrastrutturale innovativa delle aree produttive rientra tra i progetti di riqualificazione e di attrattività che abbiamo condiviso nei mesi scorsi con i vari confronti avuti proprio con i sindaci della Bassa. Il confronto è continuo e quotidiano e stiamo lavorando per portare altri risultati a beneficio del nostro sistema territoriale".

Antonio Lecci