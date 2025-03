Più sicurezza sulle strade. Controlli della polizia locale

Su cento controlli di veicoli, la polizia locale dell’Appennino ha riscontrato due infrazioni: fermata un’autovettura priva di assicurazione gravata di fermo fiscale e ritirata una patente scaduta.

Durante i controlli straordinari effettuati nella giornata di venerdì scorso, un servizio straordinario predisposto dal comando del servizio stradale per il controllo del tasso alcolemico e la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti dei conducenti, lungo la rete stradale sono stati impegnati tre equipaggi con diversi posti di controllo dislocati nelle principali arterie della montagna.

Gli agenti delle pattuglie di polizia locale sono stati dotati dei dispositivi necessari al controllo dei conducenti degli automezzi: precursori, etilometri e test salivari. Inoltre è stata utilizzata anche l’unità cinofila in dotazione alla Polizia, Lupo K9. In totale sono stati controllati oltre 100 veicoli e altrettanti conducenti. Nessun guidatore è risultato positivo ai test dell’alcol né a quello di sostanza stupefacenti. È stata sequestrata un’autovettura priva di assicurazione e già gravata da un fermo fiscale, inoltre è stata ritirata una patente in quanto scaduta di validità.

I servizi di controllo propedeutici alla sicurezza stradale, proseguiranno anche nelle prossime settimane al fine di accrescere sempre di più la sicurezza nella circolazione stradale e prevenire gli incidenti, purtroppo sempre molti, soprattutto nei weekend con aumento del traffico verso la montagna. Per questo l’attività di controllo da parte della polizia è essenziale, al fine di garantire sempre più sicurezza ai cittadini del nostro Appennino.

Settimo Baisi