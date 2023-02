Più sicurezza sulle strade del paese Un accordo fra Comune e Provincia

È stato raggiunto formalmente un accordo tra Comune di Cadelbosco Sopra e Provincia per realizzare opere di sicurezza stradale in paese. Sono operazioni di cui si parla ormai da tempo, di fronte a situazioni di traffico spesso caotico sull’ex Statale 63, puntando a realizzare una variante che possa fungere da alternativa viaria, trasferendo altrove gran parte dei veicoli – auto e mezzi pesanti – che ora transitano nei centri abitati.

L’accordo vuole rappresentare un passo avanti verso la messa in sicurezza di alcune strade, anche con nuovi percorsi per ciclisti e pedoni. Nei progetti figura anche il completamento del pedonale accanto all’ex Statale 63, previsto entro la fine dell’anno prossimo.

Occhi puntati pure sulla Provinciale 40, via Quarti, da Cadelbosco Sotto verso Villa Seta, che ora non presenta attraversamenti pedonali e punti di sosta degli autobus. Si intende attivare pure un percorso per individuare soluzioni viarie per decongestionare l’ex Statale 63 con analisi di traffico e uno studio del sistema viabilistico alternativo. Si punta a interventi in località La Madonnina, all’altezza della zona industriale, dove potrebbe essere creata una rotatoria, oltre alla rotatoria sulla Provinciale 40 e Provinciale 65 in località La Rocca, la messa in sicurezza delle fermate dei bus a Villa Argine e via Quarti, il percorso protetto accanto all’ex Statale 63 dall’accesso sud del paese fino a via Tasso, all’incrocio con la zona industriale.

a. le.