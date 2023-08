Più soldi per scuola, welfare e la farmacia

Scuola, farmacia, sport, cultura, anziani: sono queste i capitoli principali di stanziamenti che sono stati analizzati e votati venerdì sera dal Consiglio Comunale nel contesto di un ordine del giorno dove la voce principale è stata l’assestamento generale di bilancio e la verifica degli equilibri, illustrati dalla giunta Torelli, in particolare dall’assessore Stefano Ferri.

Il basamento della nuova farmacia comunale è stato finanziato con 71.250 euro, anticipo degli oneri di cava 2024. Ben 133.276 sono andati al Servizio sociale, in particolare al centro diurno anziani.

Per la sistemazione di alloggi popolari (in collaborazione con Acer), altri 10.928 euro. Alla Polisportiva Arena, per l’utilizzo delle palestre non di proprietà comunale, sono andati 5mila euro.

Il settore Cultura ha visto un maggior stanziamento 3.500 euro per le iniziative "Profeti in Patria cammini d’artisti" e per il lungometraggio su Giacomo Matteotti, che il regista Riccardo Manfredi (CineVillon) sta girando in Val d’Enza. Vi sono inoltre destinazioni di minore impatto economico: la realizzazione della pavimentazione delle Samare per 19.500 euro; l’acquisto di un frigorifero per la Scuola Giuffredi; la copertura di vari edifici comunali, tra cui Casa Cavezzi e il plesso scolastico di complessivi 30mila euro, nonché la copertura in vetro del cortile interno della Rocca per altri 2.500 euro. Vengono inoltre previste risorse per la preparazione dell’area della nuova scuola Giuffredi, che ha adeguato il mutuo alla luce dei requisiti di efficienza richiesti e dell’aumento del prezzo dei materiali.

