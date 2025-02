"Più sostegno psicologico per i soccorritori"

Intervengono in caso di pericolo e calamità, proteggono, salvano, vengono a contatto con sofferenza fisica e psicologica. Sono eroi, ma sono umani e ferite emotive possono manifestarsi nel tempo anche per il personale di soccorso, se non affrontate adeguatamente. Questo il tema principale della tavola rotonda tenutasi martedì pomeriggio all’Auditorium Credem, in città, preceduta da una mattinata di formazione rivolta a tutte le forze normalmente in campo in contesti critici: vigili del fuoco, pubblica sicurezza e operatori sanitari.

In qualità di relatori, Laura Torricelli, referente psicologa dell’emergenza della Ausl, Cristina Marchesi, ex direttore generale Ausl, l’attuale direttore generale Ausl Davide Fornaciari, il questore di Reggio Giuseppe Maggese, il direttore regionale dei vigili del fuoco Francesco Notaro, Maria Rita Cocciufa, prefetto di Reggio. Presente anche Antonio Annecchini, comandante dei vigili del fuoco di Reggio.

Ogni relatore ha evidenziato come l’importanza del sostegno psicologico sia necessaria tanto per le vittime, quanto per gli operatori che affrontano situazioni di emergenza, in caso di incidenti, calamità e di ordine pubblico. Tutelare l’aspetto emotivo delle vittime, preservando nel contempo anche quello di chi si trovi a fronteggiare contesti di forte impatto, è stato identificato come condizione necessaria per proteggere il soccorritore, assicurando così anche personale meglio preparato all’assistenza. Significative infatti le parole di Laura Torricelli: "Mettiamo in primo piano il valore del rispetto per l’utenza. Per questo forniamo gli strumenti per un primo contatto psicologico a chi psicologo non è, sensibilizzando gli operatori a riconoscere anche in loro stessi le reazioni da stress".

"Per molto tempo l’aspetto psicologico di chi affronta situazioni critiche è stato sottovalutato. Avere necessità di aiuto era considerato una vergogna, ma le cicatrici invisibili prima o poi si vedranno anche all’esterno", ha sottolineato Francesco Notaro, parlando dell’attività dei vigili del fuoco. "Da qualche tempo nelle forze dell’ordine ci sono le figure dei negoziatori, che effettuano attività di approccio nelle situazioni più critiche, ad esempio in presenza di ostaggi" ha detto Giuseppe Maggese, riferendosi appunto ad agenti che utilizzano un contatto psicologico per risolvere circostanze particolarmente delicate.

All’interno della tavola rotonda è quindi stato sottolineato, da ogni relatore, la necessità di un costante lavoro di aggiornamento da parte del personale, sia per meglio aiutare, sia per poter affrontare senza sofferenza emotiva contesti estremamente critici.

Stefania Ferrari