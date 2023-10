"Più spazio alle donne nelle imprese"

(...) In particolare, come primo step, ci stiamo occupando della certificazione di genere, collaborando con la società Variazioni, che da tempo affianca l’Area sindacale dell’Associazione, per la creazione e la promozione di realtà aziendali più stimolanti ed attrattive.

Questo sarà solo il primo passo, ci siamo infatti dati l’ambizioso obiettivo di rendere Reggio Emilia la provincia con la maggior percentuale di aziende certificate in Italia. Valorizzare l’apporto che la donna porta nelle organizzazioni vuol dire anche dare nuove opportunità di occupazione a competenze tecniche e professionali, che non sempre trovano il dovuto spazio, nonostante le aziende siano sempre alla ricerca di personale specializzato e competente.

Con l’iniziativa “Orientamento Steam di genere” l’area Education di Unindustria promuove da anni l’avvicinamento delle giovani studentesse ai percorsi tecnico scientifici. Un’attività che deve poi – necessariamente – trovare una risposta da parte del mondo economico. Oggi, purtroppo, non sempre è così. Dobbiamo quindi preparare le imprese ad accogliere queste figure anche in ruoli fino ad oggi occupati prevalentemente da uomini.

Il Gruppo Giovani, il Club HR che si occupa di risorse umane e il nostro ente di formazione CIS, sono tutte realtà che in questi mesi stanno promuovendo, tra gli altri, progetti per la creazione di ambienti lavorativi più sensibili all’inclusione di genere.

DiversaMente mette quindi a sistema queste attività avviando un programma capace di creare delle “Menti Diverse” in ogni azienda.

Giorgia Iasoni, Consigliere Unindustria delegata alla Parità di Genere