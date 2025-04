"Più trasparenza sull’incendio Inalca"

Fratelli d’Italia Reggio avvia una "operazione trasparenza" sul maxi rogo che, nella notte tra il 10 e l’11 febbraio, ha distrutto lo stabilimento Inalca e il magazzino di Quanta Stock & Go di via due Canali. Lo fa con un accesso agli atti riguardante anche gli aspetti ambientali della vicenda, con la dispersione nell’area di fibre di amianto la cui rimozione ha richiesto settimane. Il capogruppo dei meloniani in sala del Tricolore, Cristian Paglialonga, parla di "un’azione doverosa: i cittadini hanno il diritto di sapere cosa è successo, e noi abbiamo il dovere di pretendere chiarezza. Con la salute delle persone non si scherza".