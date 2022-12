Più vicina la ciclabile di Villanova

Importante passo avanti verso la realizzazione della pista ciclabile di Villanova. L’amministrazione comunale ha portato in consiglio due delibere, votate all’unanimità, per l’acquisizione dei terreni destinati alla realizzazione dei due stralci di pista. I percorsi collegheranno il centro della frazione (partendo della chiesa parrocchiale) alla stazione ferroviaria tramite un sottopasso pedonale. La pista ciclabile, che per il primo tratto percorrerà 1,5 km, sarà realizzata in asfalto, con relativa illuminazione. Per completare il percorso e arrivare a Reggiolo, l’amministrazione ha affidato la progettazione esecutiva dell’ultimo stralcio di 1,3 chilometri, che costeggerà la strada provinciale. Una volta terminata anche questa progettazione si potrà procedere con la realizzazione.