PiùEuropa critica la giunta: "Il nuovo piano deve essere condiviso"

"Pianifichiamola con tutti". PiùEuropa chiede alla giunta di rivedere la rivoluzione Ztl in Corso Garibaldi e migliorarla affinché diventi meno impattante nell’immediato e più graduale nella sua attuazione. Una mossa politica forte visto che il partito esprime nell’Amministrazione l’assessora al commercio e al centro storico Mariafrancesca Sidoli. Quest’ultima, nella riunione di giunta che ha deliberato la decisione tre giorni fa, non era presente (così come anche gli assessori Raffaella Curioni e Daniele Marchi, quest’ultimo in missione nella gemellata municipale Pemba, in Mozambico). Uno strappetto che lascia intendere come la decisione sia stata calata dall’alto, con l’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini che avrebbe forzato la mano assieme al sindaco Luca Vecchi (con gli assessori de Franco, Tria, Rabitti e Pratissoli che hanno espresso voto favorevole all’unanimità) senza coinvolgere con anticipo i colleghi.

"Sia chiaro – premette Lorenzo Sassi, coordinatore provinciale di PiùEuropa – sicuramente siamo a favore della limitazione del traffico in centro storico, ma solo se pensato in modo intelligente e pianificato correttamente, concertandolo con tutti gli interessati, mantenendo in parallelo i parcheggi

scambiatori gratuiti. Il progetto di Via Ariosto è iniziato con un corretto ‘percorso di partecipazione’, vogliamo davvero concluderlo così senza che ci sia anche un percorso di condivisione della fruibilità degli spazi e della viabilità? La soluzione proposta siamo sicuri che sia quella definitiva? Sono stati fatti studi dei flussi in merito? Ad esempio si potrebbe valutare che la Ztl sia attiva solo dalle 20 del venerdì alle 20 della domenica, anche se crediamo sia doveroso in primis concertarle certe scelte. Chiediamo, anche eventualmente passando dall’apposita consulta del centro storico appena costituita, di comprendere meglio le esigenze dei reggiani".

dan. p.