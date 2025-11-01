Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
"Piume al vento" a teatro. Quante risate stasera a Rio
1 nov 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
"Piume al vento" a teatro. Quante risate stasera a Rio

Lo spettacolo è prodotto dalla compagnia ’Quelli del ’29’ . È una commedia esilarante e ricca di colpi di scena ed equivoci.

Un momento della rappresentazione «Piume al vento» stasera a Rio Saliceto

La stagione del teatro comunale di Rio Saliceto prosegue stasera alle 21 con "Piume al vento", per la regia di Paolo Di Nita, con testi e libero adattamento dello stesso Di Nita e di Federico Bortesi, per una produzione della compagnia "Quelli del ‘29". In scena Domenico Riva, Nicoletta Mancin, Luca Liscio, Maria Giulia Marri, Francesca Rigoglioso, Francesco Orlandi, Raffaele Cantini, Marcella Torro, Agnese Mauri, Beatrice Bonifazi, Sara Greco.

Si narra del commissario Edoardo Papotti e della sorella Sara, i quali arrivano nel tranquillo agriturismo di campagna del defunto fratello gemello Bernardo, scoprendo con stupore la presenza di diverse giovani donne che girano per quella casa. La governante del padrone di casa, infatti, sembra abbia trasformato l’edificio in una casa d’appuntamenti, approfittando di un temporaneo ritiro di Bernardo in una comunità religiosa. Per tenere nascosta la verità, la stessa governante darà vita a diverse situazioni imbarazzanti, che coinvolgono uno dei clienti, vestito da vicario, un pulitore di vetri nascosto in un cesto di biancheria, fino a un avvocato a cavallo... Sono queste le premesse della esilarante commedia, ricca di colpi di scena, targata "Quelli del ‘29". Il tutto tra equivoci, sorprese e fraintendimenti, tra reggiseni e religione, tra difetti e ridicolizzazioni, che si tradurranno in una confusione totale. Un’ambientazione fuori dal tempo e dalle molteplici sfaccettature, in un libero adattamento della farsa di Derek Benfield.

Per informazioni: tel. 366-3206544 (sabato e domenica solo messaggi WhatsApp). Antonio Lecci

