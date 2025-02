’Piume al vento’. Sul palco di Rio Saliceto l’adattamento di Benfield

Oggi alle 18 al teatro di Rio Saliceto c’è "Piume al vento", produzione Quelli del ’29, regia di Paolo Di Nita. Con Domenico Riva, Nicoletta Mancin, Luca Liscio, Maria Giulia Marri, Francesca Rigoglioso, Francesco Orlandi, Raffaele Cantini, Marcella Torro, Agnese Mauri, Beatrice Bonifazi, Sara Greco. Da un testo di Derek Benfield, con adattamento di Paolo Di Nita e Federico Bertesi.

Il commissario Edoardo Papotti e la sorella Sara arrivano nel tranquillo agriturismo di campagna del defunto fratello gemello Bernardo e scoprono con stupore la presenza di diverse giovani donne che girano per quella casa. Un’ambientazione dalle molteplici sfaccettature, in un libero adattamento della farsa di Benfield. Per informazioni: tel. 366-3206544.