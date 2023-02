"Piuttosto che cancellare i protocolli, siamo pronti a estenderli a trasporti e commercio"

(...) L’elevato livello di controllo, replicato su tutti i Comuni reggiani, ha inoltre reso necessario la costituzione di un Ufficio Associato Legalità coordinato dalla Provincia. Gli utenti finali - cittadini, tecnici, imprese - non hanno subito, così, alcun disservizio; mentre i Comuni hanno evitato la replicazione di procedure di verifica antimafia sulle medesime ditte. Si è dunque costruito, in questi anni, un quadro continuamente aggiornato e condiviso fra Comuni e Prefettura, sulle attività edilizie del territorio provinciale, unico a livello nazionale, con l’obiettivo di prevenire e contrastare l’infiltrazione mafiosa nell’economia e nella società.

Il numero crescente di interdittive antimafia, esito dello straordinario lavoro di indagine della Prefettura e delle Forze dell’Ordine, conferma sia l’importanza dei protocolli sia, soprattutto, la diffusa presenza, nel territorio, del permanere di situazioni di illegalità. Se neghiamo questa consapevolezza facciamo un primo passo verso la vittoria della mafia.

Per questi motivi sono fondamentali strumenti, quali i protocolli e l’uso della white list, a disposizione dei cittadini e proprietari di immobili per la scelta dell’impresa edile che dovrà svolgere i lavori: richiedere l’iscrizione alla white list come garanzia di legalità, deve essere una condizione necessaria, prima di valutare ulteriori criteri di scelta dell’impresa come l’affidabilità e il prezzo nella realizzazione dei lavori.

I protocolli rappresentano, pertanto, uno strumento innovativo e fondamentale nel lavoro di contrasto alle infiltrazioni mafiose presenti nel territorio a garanzia della legalità, sicurezza e trasparenza del mercato. A distanza di sei anni dalla loro prima applicazione siamo in grado di trarre un bilancio estremante positivo tale da suggerire che la sperimentazione, ormai consolidata nell’edilizia, ha tutte le caratteristiche per poter essere estesa ad altri settori quali, ad esempio, i trasporti e il commercio.

Luca Vecchi

Sindaco di Reggio Emilia