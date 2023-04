Pizze gratis per 60 anziani e l’ultimo incasso in beneficenza

Mercoledì 26 aprile sarà l’ultimo giorno di lavoro dei coniugi Nino Castrovinci e Simona Giambisi nella pizzeria d’asporto ‘La bottega della pizza’ a Botteghe. Un locale che gestiscono da tredici anni: i titolari, per salutare i loro clienti, regaleranno una sessantina di pizze agli ospiti di due strutture di Albinea e devolveranno anche in beneficenza l’incasso alla Croce Verde.

Nino e Simona vivono a Felina e proprio nella frazione castelnovese a metà giugno rileveranno una pizzeria nella zona del centro del paese. L’attività di Botteghe sarà invece gestita da altre persone e non sarà dunque chiusa.

"Dopo tredici anni – spiega il pizzaiolo Nino Castrovinci – siamo arrivati al capolinea: il 26 aprile sarà il nostro ultimo giorno di lavoro a Botteghe. Dopodiché la pizzeria cambierà gestione e noi ne apriremo un’altra a Felina in via Kennedy rilevando quella di Marco Olmi, deceduto improvvisamente lo scorso gennaio. Per tanti anni, tutti i giorni e utilizzando due auto, abbiamo raggiunto il nostro luogo di lavoro partendo dalla montagna. Ora la sede del nostro prossimo locale sarà solamente a una cinquantina di metri di distanza dalla nostra abitazione. Ovviamente siamo dispiaciuti di lasciare Botteghe dove abbiamo vissuto una bella esperienza".

Nino Castrovinci e Simona Giambisi, per ringraziare Albinea e i numerosi clienti, hanno deciso di devolvere l’intero incasso del 26 aprile a favore della Croce Verde di Albinea. Un gesto molto importante e certamente lodevole in questo periodo di crisi economica. Dalle 18 alle 19 regaleranno pure una sessantina di pizze agli ospiti della struttura per anziani Casa Cervi e della Casa famiglia della carità di Betania. In seguito, dalle 19 alle 21.30, saranno vendute le pizze a chi parteciperà alla serata con gli ingredienti disponibili, fino ad esaurimento scorte. "L’incasso della serata sarà tutto devoluto alla Croce Verde di Albinea – sottolinea Nino Castrovinci –. Ringraziamo tutti i clienti che ci hanno sostenuto e tutti i dipendenti che hanno lavorato con noi in questi anni".

Matteo Barca