Pizzimenti vuole regalare un tris a Viali

di Giuseppe Marotta

Sciolto il nodo allenatore, con William Viali che probabilmente verrà annunciato ufficialmente nella giornata di oggi, è tempo di calciomercato, e il direttore sportivo Marcello Pizzimenti (che oggi parlerà in conferenza stampa presentandosi dopo aver ricevuto l’eredità di Roberto Goretti volato alla Fiorentina) è al lavoro per quella che sarà una calda estate. Sul taccuino del dirigente palermitano ci sono sicuramente Riyad Idrissi, Alessandro Sersanti e Matteo Maggio. Idrissi è un terzino sinistro di 19 anni (è nato in Sardegna, a Sadali, il 13 giugno del 2005) di proprietà del Cagliari. Italo-marocchino, è mancino e per caratteristiche ricorda Pieragnolo (grande spinta): può giocare anche come esterno sinistro di centrocampo, e ha buoni numeri in fase realizzativa. Per lui nell’ultima stagione, con la Primavera cagliaritana, 34 presenze condite da ben 3 gol e 4 assist. Idrissi conta anche due presenze con la Nazionale azzurra Under 19. Possibile un approdo a Reggio in prestito.

Tra i nomi concretamente valutati c’è anche quello di Alessandro Sersanti. È un centrocampista completo di 22 anni (è nato il 16 febbraio del 2002 a Grosseto) che è reduce dalla stagione in Serie B col Lecco. È arrivata la retrocessione, ma Sersanti, di proprietà della Juventus (potrebbe arrivare in prestito), ha messo insieme 33 presenze, 2 gol e 2 assist (anche 12 gialli e un rosso), trovando continuità e facendo vedere cose interessanti complice la sua capacità di fare un po’ tutto con dinamismo e corsa. Lo cerca anche il Pisa; Sersanti, tra l’altro, nel finale della stagione 2022-23 trascorsa in C con la Juventus NextGen, fu convocato per le ultime tre di Serie A da Massimiliano Allegri nelle sfide contro l’Empoli, contro il Milan e contro l’Udinese, condividendo lo spogliatoio con atleti come Di Maria, Vlahovic e Chiesa.

Il trittico di obiettivi di Pizzimenti tocca anche il reparto d’attacco: c’è il nome di Matteo Maggio sulla lista, esterno offensivo che ama partire prevalentemente dalla sinistra. Di proprietà della Pro Vercelli, nell’ultima Serie C ha segnato ben 12 gol in 33 partite, e non è da sottovalutare nemmeno il bottino di 8 assist.

Maggio ha 22 anni ed è nato il 6 gennaio del 2002 a Moncalieri. La Reggiana potrebbe provare a prenderlo a titolo definitivo, con un contratto almeno biennale. Un nome spendibile per il futuro granata può anche essere quello di Jan Dapo, laterale mancino sloveno nato il 17 settembre del 2002 (21 anni). Col Domzale, Serie A slovena, ha totalizzato 31 partite con 3 gol e 3 assist: un profilo (che interessa anche alla Cremonese) sempre sulla falsariga di Pieragnolo. Maggio, con Girma e Vergara (allo stato attuale delle cose…) potrebbe far parte del pacchetto di rifinitori dietro la punta; Idrissi agirebbe sulla sinistra e Sersanti darebbe qualità e quantità alla mediana. Insomma: finito un tormentone (quello dell’allenatore) ne inizia un altro, e si chiama calciomercato.