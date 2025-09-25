‘Placemaking Europe’. Progetto Porta Castello, evento in via Ariosto: "Essere umano al centro"

Parola chiave: relazioni. I luoghi pubblici servono a questo scopo, è convinto Paolo Bedogni, che con il suo studio professionale presenterà il progetto Urban Renaissance a una platea internazionale fatta di addetti ai lavori, nell’ambito del festival ‘Placemaking Europe’ in corso a Reggio, e poi fra la gente, target di riferimento e principale fruitore del programma.

Il pomeriggio di domani sarà un momento di particolare rilievo per il progetto locale nato nel contesto della comunità del quartiere Porta Castello.

Selezionato a livello internazionale, il progetto verrà esposto a una delegazione di architetti stranieri in una presentazione speciale in via Ariosto, che verrà chiusa al traffico per l’occasione.

L’evento in strada inizierà alle 14.30 davanti alle case Acer e, a seguire, il team interverrà con una conferenza a Palazzo Magnani. La giornata si concluderà con un momento di networking e socializzazione, per i partecipanti, alla birreria La Sete.

Con il titolo evocativo di ‘Place in motion’ il progetto a cura di architetto Bedogni si svilupperà in una serie di tappe successive che coinvolgeranno la città e i residenti, per riportare l’essere umano al centro della sua vita e della comunità in cui abita.

Ecco a seguire il programma nel dettaglio. Fra le 14.30 e le 14.45, passeggiata urbana nella zona compresa fra angolo via Fiastri e via Ariosto, dove sarà illustrato brevemente il progetto di riqualificazione lato Ovest di via Ariosto (tavola esposta alla pensilina della fermata dell’autobus).

Quattro momenti successivi serviranno ad illustrare il disegno complessivo.

In via Ariosto 8/A, Urban Renaissance: il progetto (presentazione del progetto con esposizione di disegni); via Ariosto 6/C, alla Sete beershop, Urban Renaissance: la realizzazione (esposizione multimediale continua dell’evento del 2016); via Ariosto 9, Urban Renaissance: la memoria (reportage fotografico dell’evento di Urban Renaissance 2016); Studio Paolo Bedogni (via Gazzata, 18), informazioni sul progetto di ‘Via Ariosto Urban Renaissance’ (esposizione in vetrina del programma di ‘Place in motion’). Alle 14.45-15.45, presentazione dialogata del progetto a Palazzo Magnani (sala Gualdi), con dibattito a tema, a cui seguirà la presentazione del progetto internazionale di Grzegorz e Sylwia Pronobis in Polonia.

Nel pomeriggio, fra le 15.45 e le 22, si terrà l’evento rivolto al pubblico, dal titolo ‘Ripensiamo Via Ariosto! - Street Workshop. Prendi un gessetto e vieni a disegnare anche tu la via Ariosto che vorresti’, che avrà luogo fra piazza della Legna e Chiesa del Cristo. Momento conviviale conclusivo per tutti presso SETEmberfest, in via Ariosto 6/C, alla Sete beershop, per festeggiare insieme a suon di musica.

Tutti gli altri eventi della ‘Placemaking Europe’ sono consultabili sul sito: placemaking-europe.eu/pwe/reggio-emilia-2025/