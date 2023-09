Platano spezzato dal vento. I cittadini chiedono sicurezza, il sindaco promette interventi

"I platani lungo via San Lorenzo e via Reverberi a Salvaterra sono pericolosi: chiediamo urgenti provvedimenti da parte del Comune di Casalgrande". L’appello è stato lanciato da Giuliana Francia, vicepresidente del consiglio di frazione di Salvaterra. Nei giorni scorsi, a causa del vento, un platano si è spezzato a metà in via San Lorenzo, cadendo in un percorso pedonale. "Fortunatamente – spiega Francia – era da poco passata una ragazza con un passeggino: nessuno ha riportato conseguenze. E’ stata danneggiata la recinzione della casa adiacente. I molti platani di Salvaterra hanno circa 70 anni e sono considerati un simbolo del nostro paese. Siamo dunque dispiaciuti per un loro eventuale abbattimento o ridimensionamento. I platani di via San Lorenzo e via Reverberi sono da potare e abbiamo già chiesto ripetutamente all’amministrazione di metterli in sicurezza. Sono diventati troppo alti a causa della mancata manutenzione".

Le soluzioni proposte per risolvere il problema? "Buona parte della popolazione è contraria al loro abbattimento – sottolinea Giuliana Francia –, ma il nostro consiglio di frazione ha già domandato di metterli in sicurezza e di abbassarli. Da tempo è stata segnalata la loro pericolosità. Il platano è caduto con soli due folate di vento. Ora sono quindi necessarie immediate azioni e interventi per evitare spiacevoli incidenti o danni alle persone. Siamo inoltre preoccupati in quanto, durante i temporali o il vento forte, assistiamo alla rottura di rami anche di grandi dimensioni".

Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, da noi interpellato dopo le lamentele dei residenti, assicura l’impegno del Comune sulla problematica sollevata nuovamente a Salvaterra. "Non abbiamo mai sottovalutato la questione dei platani – evidenzia Daviddi –. E’ stato già compiuto un sopralluogo con un esperto per eseguire una verifica sugli alberi. E’ una tematica che vogliamo affrontare. Ci piacerebbe toglierli e sostituirli con piante più consone per la zona. E’ nostra intenzione confrontarci con i cittadini. L’agronomo non ha prescritto abbattimenti. Ricordo che la nostra amministrazione ha piantato più di mille piante ed è massima l’attenzione per l’ambiente". Il sindaco Daviddi tuttavia annuncia l’imminente impegno ad affrontare "l’argomento dei platani assieme agli abitanti di Salvaterra in quanto – osserva il primo cittadino di Casalgrande – è una situazione di pericolo".

Matteo Barca