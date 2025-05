Play-off: Fos Cvr verso la Serie B1, avanzano le reggiane in Serie C

Si è completato il primo turno dei play-off, fatale ad oggi soltanto alla Fos Cvr di Serie B2 che però sta lavorando per acquisire un titolo di Serie B1 e molto probabilmente riuscirà nell’intento.

In Serie C maschile passano il turno le due reggiane e l’Ama San Martino è già in campo oggi alle 18,30 alla Bombonera contro il Pietro Pezzi Ravenna per le semifinali; ritorno mercoledì 28 in Romagna. Il Mo-Re Volley gioca sabato 31 in casa con Bastiglia, ritorno il 4 giugno.

In Serie C femminile stasera in campo anche la Saturno Guastalla, in casa col Cus Parma alle 20,30; ritorno giovedì 29 alle 21.

In D maschile l’Everton ha giocato la "bella", conclusa nella tarda serata di ieri, mentre Scandiano ha già passato il turno ed è in attesa dell’avversaria. Oggi a Correggio dalle 10 alla palestra Einaudi, organizzato dalla società locale, il 1° Torneo di Sitting Volley tra Volley Ravenna, Modena Volley e Villanova Castensaso (Bo). Al termine delle gare il pubblico potrà giocare assieme agli atleti.