Pneumatici ammassati e non smaltiti. Cna: "Rischio di danni ambientali"

di Monica RossiCna ha inviato una lettera ai Parlamentari reggiani denunciando il problema dei consorzi che non stanno più ritirando gli pneumatici. "Riteniamo opportuno porre alla vostra attenzione la estrema criticità della situazione che si è venuta a creare nel nostro territorio a causa delle difficoltà di smaltimento, da parte degli operatori del settore, dei cosiddetti ’pneumatici fuori uso’ (Pfu) – si legge nella lettera inviata dall’associazione presieduta da Giorgio Lugli –. La lentezza, se non di fatto il blocco della raccolta da parte dei consorzi autorizzati dal Ministero dell’Ambiente sta creando un quadro di vera e propria emergenza, a causa dell’accumularsi di migliaia di pezzi nei locali e nelle aree circostanti le officine, con evidenti rischi per la sicurezza delle persone e dell’ambiente, esponendo al contempo le imprese a pesanti sanzioni per mancato rispetto del deposito temporaneo".

Questo mese ci sarà un ulteriore cambio gomme e chi dovrà occuparsi di questo servizio più dove accatastarle. Chi dovrebbe ritirare gli pneumatici fuori uso sono gli operatori del settore, consorzi perlopiù, che però si trovano di fronte a molti più pneumatici di quanto siano pagati per smaltirli. In Italia, esiste il Decreto Ministeriale 82/2011 che impone il riciclaggio del 95% degli pneumatici dismessi e stabilisce le procedure per questo tipo di operazione tramite la loro demolizione e la successiva selezione degli elementi che compongono il prodotto al fine di creare nuovi prodotti.

Gli pneumatici sono infatti composti da una miscela di gomma, metalli e altre sostanze chimiche che, se non gestite in modo adeguato, possono rilasciare nell’ambiente significative quantità di sostanze dannose come zinco, monoclorobenzene, benzene, piombo e anche diossina. In più, il riciclo delle gomme costituisce una fonte di materie prime secondarie indispensabile per la produzione di nuovi prodotti, come piste e materiali per l’edilizia, riducendo la dipendenza dalle materie prime vergini e il loro sfruttamento, considerando anche la quantità degli pneumatici a fine vita che il gommista deve smaltire. In passato la gomma si smontava e si stoccava, dopodiché Iren si occupava del suo smaltimento. successivamente è cambiata la legge e ci si è dovuti rivolgere ai consorzi convenzionati.

Oggi la realtà parla di cataste di gomme fuori uso che devono essere smaltiti e che stanno creando un grave danno per l’ambiente. "Raccogliendo le sollecitazioni provenienti dal territorio, ho chiesto al Ministro Pichetto Fratin cosa intenda fare per riavviare la raccolta attraverso una tempestiva ed efficace azione di smaltimento straordinaria da parte dei Consorzi, che consenta di evitare ulteriori costi alle imprese e di ripristinare una situazione di normalità anche in vista della nuova campagna di sostituzione degli pneumatici in partenza dal prossimo 15 aprile" scrive la parlamentare reggiana del Pd, Ilenia Malavasi.