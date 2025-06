Pnrr e i progetti in bilico, Aragona: "Totale incapacità organizzativa"

La richiesta del Comune di Reggio Emilia di “condividere” con quello di Scandiano il dirigente Ermes Torreggiani, che prima di trasferirsi nel paese del Boiardo seguiva i progetti di tre grossi bandi del Pnrr del capoluogo, finisce nel mirino di Fratelli d’Italia. "Purtroppo eravamo stati facili profeti: la totale incapacità organizzativa e di programmazione del Comune di Reggio ci ha portato alla situazione odierna in cui vari progetti legati al Pnrr, che cubano svariati milioni, sono a rischio per la fuga del dirigente presso il Comune di Scandiano" commenta Alessandro Aragona, consigliere comunale e regionale di FdI.

Torreggiani ricopriva al Comune di Reggio il ruolo di ‘Rup’, cioè responsabile unico di progetto, in sostanza validatore materiale dell’opera per conto della Pa nei confronti delle imprese appaltatrici. Lo stesso Torreggiani dal primo giugno ha assunto l’incarico di responsabile del servizio Patrimonio del Comune di Scandiano, lasciando così scoperta la gestione di alcuni progetti strategici finanziati col Pnrr nella città capoluogo (la nuova scuola Aosta, per un importo di 14,6 milioni, oggi completata al 30% e che dovrebbe essere pronta il prossimo febbraio; la nuova cittadella dello Sport di Masone, opera del valore di 2 milioni e mezzo che dovrebbe essere completata il 31 marzo del 2026 ed è oggi ferma al 30% dei lavori e infine la riqualificazione dello stadio Mirabello che vale 1,3 milioni, completato al 98%).

"Rimaniamo poi allibiti – continua Aragona – del fatto che il dirigente Torreggiani si occuperà dei bandi per 9 ore al mese, di fatto per un solo giorno al mese: una soluzione che permette, secondo il Comune di Reggio, di dare continuità al lavoro". Insomma, "proprio coloro che gridavano che con il Governo Meloni avremmo perso il treno del Pnrr e non saremo stati in grado di scaricare a terra le opportunità che arrivano dall’Europa, oggi lasciano Reggio Emilia in una situazione disarmante sotto questo punto di vista", aggiunge il consigliere. Che conclude: "Questo svela ciò di cui tutti i cittadini e le minoranze erano certe, e cioè la totale impreparazione della classe dirigente politica della città".