Pnrr, la rinascita di Marmirolo 24

Nella frazione di Cacciola, al posto del circolo di via Marmirolo 24 ormai senza più attività, nascerà un progetto di coabitazione solidale (cohousing sociale) concretizzato grazie ai fondi del Pnrr. Una nuova struttura d’accoglienza delle fragilità in un luogo rimasto a lungo senza destinazione. Saranno create due strutture d’accoglienza per quattro persone adulte ognuna: una destinata ai residenti del comune di Scandiano e l’altra ai cittadini del distretto sanitario dell’Unione Tresinaro Secchia. "Gli utenti sono cittadini e cittadine colpiti da fragilità nel loro percorso di vita ai quali si offre un luogo temporaneo di permanenza perché possano riprendere in autonomia la loro strada", dicono dal Comune. L’accesso al cohousing è di competenza del servizio sociale e sono previste figure educative che seguiranno questi ospiti nel loro percorso residenziale.

m. b.