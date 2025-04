Po in piena, annullato il festival Rive Rare a Guastalla

Guastalla (Reggio Emilia), 18 aprile 2025 - Si guarda con molta attenzione al meteo e al livello del Po sulle rive del lido di Guastalla, dove questo fine settimana pasquale doveva esordire “Rive Rare”, festival nella golena del Po dedicato alla multiforme vita del fiume, alle sue ricchezze, alle sue tradizioni e ai suoi protagonisti. Ma già dalle prossime ore il fiume dovrebbe invadere la zona del lido, con l’allagamento che non permette di poter allestire nulla. Anzi, già da stamattina si è cominciato a smontare le attrezzature che erano state montate per il festival. E si stanno recuperando pure le strutture dai locali pubblici fissi come il chiosco Peace in Po e il ristorante La Quadra. Il colmo di piena sta lasciando il Piemonte, dove il livello ha superato la quota rossa, per spostarsi verso il Piacentino. Tra domani e domenica il colmo di piena arriverà anche sulle sponde reggiane. Nella tarda mattinata all’idrometro di Boretto il fiume ha superato i quattro metri, aumentando ancora. Secondo le previsioni si dovrebbe arrivare ai sette metri. Situazione che non dovrebbe creare problemi alle zone abitate, ma in grado di provocare l’allagamento di gran parte delle golene, compresi i lidi. Allertati gruppi di Protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i controlli di sicurezza, coordinati da AiPo.