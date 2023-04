Po, la preoccupazione del capitano "Argini a rischio e acqua sprecata"

Guarda con grande tristezza il fiume Po che gli scorre accanto, con l’acqua che lambisce la sua motonave, la Stradivari, ancora una volta ancorata sulla sponda mantovana del Po, a Viadana, dove c’è ancora un minimo di profondità per consentire di far galleggiare in sicurezza la grande imbarcazione da turismo.

Giuliano Landini, capitano della Stradivari, alcuni giorni fa è riuscito a navigare su un tratto di fiume, per trasportare sul Po un folto gruppo di studenti.

"Ma già a Pasqua il livello si è abbassato e la navigazione si è fatta più difficile", dice Landini, da anni impegnato in una "battaglia" per restituire al grande fiume quel ruolo che meriterebbe. "Come facciamo a non essere preoccupati? Attualmente abbiamo un livello del fiume che è inferiore di alcune decine di centimetri rispetto allo stesso periodo del 2022. Significa che, in condizioni similari a quelle dello scorso anno, in piena estate si potrebbe arrivare al record di secca dei cinque metri sotto lo zero all’idrometro di Boretto. Nel 2022 siamo arrivato a 4,80 metri sotto lo zero. L’augurio di tutti è che, a differenza di quanto è avvenuto lo scorso anno, stavolta possa piovere di più, facendo aumentare il livello del fiume", dice Landini.

Che guarda con apprensione pure ai risultati del monitoraggio effettuato dall’Autorità di Bacino e dall’AiPo: si evidenzia un elevato rischio idraulico delle arginature del Po. Non è un caso che il 15% degli argini del fiume siano indicati come "a potenziale rischio" in caso di accumulo di risorsa idrica, tra piene e pienette. Al momento i lavori degli ultimi anni segnalano una maggiore sicurezza agli argini reggiani, ma in altre province non c’è la stessa tranquillità.

"Da decenni – aggiunge il capitano Landini – sentiamo parlare di interventi, di progetti, di impegni politici e tecnici per il Grande fiume. Ma gli interventi non vengono realizzati. E così ogni giorno gettiamo inutilmente in mare milioni di metri cubi d’acqua dolce, che invece potrebbero essere mantenuti se solo ci fossero delle strutture adeguate per il controllo del deflusso. Proprio come hanno, invece, in altri Paesi oltre confine".

Landini segnala come, anche in caso di secca, il Po continua ad avere una discreta portata idrica. "Che – secondo Landini – potrebbe essere sfruttata meglio: non solo per navigazione e turismo, ma anche per le esigenze dell’agricoltura".

Antonio Lecci