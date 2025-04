Po, oggi prevista la piena: “Pronti i sacchi di sabbia”

Reggio Emilia, 20 aprile 2025 – È atteso per oggi il transito del colmo di piena del Po sulle rive reggiane, alimentato dalle abbondanti precipitazioni che hanno interessato in particolare il Piemonte, dove alcune aree sono state gravemente colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Gran parte delle golene è ormai allagata in queste ore, comprendendo i lidi reggiani, dove in questo fine settimana pasquale erano in programma diversi eventi.

I sacchi di sabbia in Protezione Civile

Proprio per le attività sui lidi questa piena porta un danno economico, in particolare per il mancato introito delle festività pasquali, che solitamente portano in golena migliaia di visitatori.

Ieri mattina il livello del fiume ha raggiunto la quota arancione all’idrometro di Casalmaggiore, toccando il livello di guardia di cinque metri e mezzo a Boretto, con tendenza a un ulteriore incremento.

Sono state previste quote prossime ai sette metri nella giornata di oggi. Situazione che prevede l’allagamento delle golene ma con una situazione sotto controllo per argini maestri e zone abitate.

Ovviamente si guarda con la massima attenzione alle precipitazioni previste in questi giorni sul Nord Italia, sperando che non debbano influire ulteriormente sul livello del grande fiume. Ieri mattina alcuni pescatori si sono mobilitati per salvare un gatto che era rimasto bloccato su un albero, circondato dall’acqua, al lido di Guastalla. E anche nel territorio di Brescello sono stati preparati numerosi sacchetti di sabbia alla sede locale della Protezione civile per scongiurare allagamenti.

“Stiamo vivendo una piena insolita per la stagione – dice il sindaco Carlo Fiumicino – ma al momento non vi sono condizioni di allarmismo. Il presidente della Protezione civile, Federico Fontanesi, sta coordinando i volontari delle diverse associazioni per insacchettamento e vigilanza degli argini in sinergia con AiPo”.