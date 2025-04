Po, raggiunto il colmo di piena sulle sponde reggiane

Reggio Emilia, 20 aprile 2025 - Comincia a stabilizzarsi il livello del Po sulle sponde reggiane (a circa 7,05 metri all'idrometro di Boretto) con il passaggio del colmo di piena che sta avvenendo in queste ore. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta si prevede l’inizio del calo della quota del fiume, così come sta avvenendo a monte dalle scorse ore: a Cremona dalla mezzanotte alle 18 della domenica pasquale il livello è calato di almeno 110 centimetri. E anche a Casalmaggiore si registra l’inizio del decremento del livello. Inondata gran parte delle golene reggiane. A Guastalla il fiume Po ha raggiunto gli spazi che circondano il viale che porta dal centro storico al fiume, in particolare dalla “rotonda del girotondo dei bambini” fino al lido. Monitorati gli argini maestri dove l’acqua ha raggiunto queste barriere idrauliche, in particolare a Luzzara, Brescello, ma soprattutto a Boretto, dove già dalla serata di sabato si è iniziato a lavorare per far fronte a una perdita vicino all’argine, sulla sponda verso il paese, dovuta probabilmente a uno storico fontanazzo, già emerso negli anni scorsi. Al momento la situazione risulta sotto controllo, ma con l’allerta rossa che prosegue (in virtù del livello ancora elevato del fiume) e con la massima attenzione ai possibili effetti delle precipitazioni previste sul nord Italia in questi giorni.