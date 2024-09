Poca acqua e caldo nell’Enza . Pesci salvati da Bonifica e Fipsas

La temporanea chiusura, subito dopo Ferragosto, dei flussi di risorsa idrica provenienti dalla derivazione irrigua del torrente Enza, a causa dei necessari interventi strutturali volti a incrementare i livelli di sicurezza idraulica nell’impianto di Cerezzola gestito dalla Bonifica dell’Emilia Centrale hanno ridotto, di riflesso, anche le fonti di approvvigionamento di alcune aree del territorio parmense.

"Proprio la riduzione dell’acqua, unitamente alle alte temperature del periodo, avrebbero potuto mettere a repentaglio la sopravvivenza della fauna ittica presente – si legge in una nota –, ma il provvidenziale intervento del personale della Bonifica Parmense, in team con i membri delle Guardie Volontarie Ittiche di Fipsas Reggio Emilia, hanno scongiurato il pericolo grazie a un proficuo lavoro di recupero dei pesci in diversi punti lungo l’asta del canale Spelta, sia in zona parmense che in quella reggiana confinante".

Il personale del Consorzio e le squadre dei volontari hanno recuperato esemplari di Ciprinidi Reofili (Barbi, Cavedani, Lasche, Gobioni, Vaironi, Cubiti, Ghiozzi) custodendoli all’ interno di vasconi muniti di ossigenatore e, dopo aver verificato che le loro condizioni fossero idonee alla reimmissione, ne hanno effettuato il rilascio nell’Enza. "Nonostante il recupero della fauna ittica non sia di norma un’azione competa ai Consorzi di bonifica, siamo consapevoli dell’importanza che rivesta per l’habitat e il territorio e dunque, quando è nelle nostre possibilità, di poter contribuire alla loro salvaguardia", ha dichiarato la presidente della Bonifica Parmense, Francesca Mantelli.