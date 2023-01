"Poca neve per le falde, ma c’è ancora tempo"

CASTELNOVO MONTI

Le previsioni dicono neve.

Finora la stagione è stata avara di fiocchi, e quei pochi sono scesi misti ad acqua, solo nell’alto Appennino, quasi per dare un segnale dell’inverno.

Però il manto non basta ancora per mettere in movimento gli impianti sciistici rimasti fermi per l’assenza di neve vera.

A questo punto la mancanza di una bella coltre di neve che ricopra tutta la montagna suscita una certa preoccupazione per l’attività sportiva, ma soprattutto per la futura carenza di risorse acquifere.

L’alto Appennino costituisce naturalmente un serbatoio di acqua potabile che immagazzina con lo scioglimento della coltre nevosa e rilascia durante la stagione calda.

Ma se non nevica e piove poco, come dimostrano i torrenti delle diverse valli appenniniche – mai risultati con una portata così scarsa in questo periodo solitamente di piena – il timore è che inevitabilmente andremo incontro agli effetti del cambiamento climatico, che si rifletterà sulle attività economiche, sulle nostre abitudini, e che comporteranno una riflessione anche sul modo di fare turismo sulle nostre montagne.

Il parere del dottor Andrea Bertolini di Reggioemiliameteo (il meteorologo che anche su ’Redacon’ segue con molta attenzione l’andamento climatico e le precipitazioni sul territorio provinciale e in particolare sull’Appennino) resta tuttavia improntato all’ottimismo.

"Negli ultimi due giorni è tornata la neve in Appennino,- afferma - circa 15 centimetri a Ventasso Laghi (1330m), 35 centimetri al Rifugio Battisti (1760m). Altre nevicate sono attese tra questa sera e le prime ore di venerdì, per ulteriori trenta centimetri circa. Nel complesso la fase perturbata fredda potrebbe far accumulare dai 40 ai 70 centimetri di neve sull’alto Appennino. Fino a pochi giorni fa la situazione dell’innevamento era drammatica, con pochi centimetri solo sul Monte Cusna e le altre vette spoglie: una situazione disastrosa con pochi precedenti. Solo il 1° gennaio del 2017 la neve era meno presente, e più in generale a partire dal 2014 gli inverni sono risultati avari di precipitazioni nevose, con due sole eccezioni, il 2018 e il 2021 più abbondanti".

Allargando l’orizzonte, Bertolini aggiunge: "Il nostro territorio ha sofferto una lunga fase siccitosa iniziata addirittura nell’autunno 2021 e il deficit idrico resta tuttora rilevante".

"Fortunatamente – continua l’esperto – nei mesi invernali la richiesta di acqua per uso agricolo cala sensibilmente e ad oggi non si registrano sofferenze. La neve dell’Appennino è ovviamente indispensabile per ripristinare le falde acquifere. Le nevicate di questi giorni non saranno in grado di ripianare il deficit idrico, ma davanti a noi, prima della stagione vegetativa e dell’arrivo del caldo, abbiamo ancora buona parte dell’inverno e mesi primaverili generalmente piovosi. Certo è che se non arriveranno ulteriori e abbondanti nevicate il rischio di dover fare i conti con problemi di approvvigionamento idrico aumenterà significativamente".

Settimo Baisi