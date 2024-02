"Poca sicurezza, la risposta del Pd? Uno spazio per drogarsi"

Uno spazio dedicato al "consumo controllato di droga" in zona stazione? "Rimaniamo allibiti di fronte alle dichiarazioni dell’assessore al Welfare, Daniele Marchi, favorevole a questo tipo di spazio (in appoggio alla proposta di Luca Censi, direttore dell’area socio-sanitaria servizi integrati della cooperativa Papa Giovanni XXIII, ospitata anche dal Carlino, ndr)", commenta Alessandro Aragona, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, per nulla d’accordo con tale progetto. "Evidentemente, per il Pd cittadino, di fronte alle esigenze di sicurezza e di lotta al degrado non più indifferibili provenienti dai residenti della zona, l’unica soluzione è ormai la resa, un becero tentativo di gestire fuori tempo massimo un’ emergenza da loro creata e da sempre taciuta", dice Aragona. Che aggiunge: "Non possiamo non rilevare, peraltro, che analoghi tentativi già sperimentati in passato anche in altre realtà non italiane, oltre che veicolare un messaggio deflagrante alle famiglie e alle giovani generazioni, hanno sempre fornito pessimi risultati".