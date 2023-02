"Poche garanzie per i proprietari"

"Nell’ultima settimana il Resto del Carlino ha dato ampio spazio al problema affitti a Reggio: tante domande e poca offerta. Ieri l’assessore de Franco ha riportato che l’eccessiva parcellizzazione della proprietà immobiliare privata è una condizione che non permette il suo recupero ai fini abitativi. Lo stesso si spinge oltre e propone di stimolare l’edilizia privata a realizzare immobili più modesti da destinare alle classi medie".

"A parte il fatto che mi piacerebbe sapere come tutto questo si attuerebbe, ritengo che queste idee non tengano conto della realtà. Il problema principale degli affitti è strettamente legato alle poche garanzie offerte dalla normativa italiana al proprietario. Se un inquilino diventa moroso, la proprietà impiega come minimo due anni a liberare l’immobile accollandosi spese legali e anche quelle condominiali spettanti all’affittuario. Poi se si è sfortunati l’appartamento è stato “demolito“ e chi paga? Sempre lo sfortunato locatore. Fuori dal Bel Paese in caso di morosità, nel giro di pochissimi mesi, non anni, l’immobile è libero pronto per una nuova locazione con pochissimi costi a carico della proprietà".

"Se si vogliono cambiare le cose occorre guardare in faccia alla realtà e pensare ad azioni concrete per creare le condizioni per cui al privato conviene investire in immobili da destinarsi poi al mercato degli affitti. Questo è quanto dovrebbero fare i nostri Amministratori ma anche le Associazioni di Categoria. Io ci spero".

Marco Ennio Camorani