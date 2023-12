Pochi figli e più anziani. Ma è boom di nuove cittadinanze italiane

Sempre meno figli e sempre più anziani. Ma anche un boom di nuovi cittadini italiani. Reggio non sfugge all’andamento demografico che stritola in una morsa di denatalità l’Italia intera e buona parte del mondo occidentale. Nel giorno in cui persino il magnate Elon Musk si presenta sul palco del festival di Atreju con il figlio in braccio, per propugnare la causa della natalità, anche i dati raccolti dall’ufficio statistiche reggiano confermano il trend. E mostrano anche una qualche sorpresa sul lato dei cittadini stranieri. Sì, perché se è vero che i residenti di origine estera negli ultimi due anni sono diminuiti, è altrettanto vero che le pratiche di cittadinanza rimaste arretrate negli ultimi anni, dal 2021 hanno subito un’impennata impressionante (grazie alla prefettura). Basti pensare che dal 2020 al 2022 (fine anno) sono state più di dodicimila le nuove acquisizioni di cittadinanza. E così quella quota del 16,7% della popolazione reggiana registrata come non italiana, se aggiungessimo anche i nuovi cittadini di origine straniera salirebbe subito al 17,4%. Si tratta di un modo originale per leggere le statistiche, che a volte tradiscono l’occhio poco allenato. La semplificazione dei numeri non restituisce sempre con fedeltà la realtà che abbiamo davanti.

Ma torniamo alle note dolenti. Nel 2022 il numero delle famiglie residenti nella nostra città è salito a quota 79.555, ma anche in questo caso il dato trae in inganno dato che è cresciuta anche la percentuale di quei nuclei famigliari composti da una sola persona: dal 41,4% al 43,9%. Il numero medio dei componenti delle famiglie è passato dal 2,2 del periodo 2015-2019 al 2,1 del 2020-2022: uno 0,1 che conta assai. Le famiglie con almeno un componente straniero sono il 19,4%. Sempre dal 2015 al 2022 sono calate anche le coppie straniere con figli, passate dal 28,5% al 26,8%, ma il dato non considera quelle unioni dove almeno un genitore diventa, prima del matrimonio o subito dopo, un cittadino italiano.

Non sfugge, invece, alle statistiche il dato delle nascite registrate nei nostri ospedali negli ultimi anni. Se nel 2012 il numero dei nuovi nati era 1751, nel 2022 sono stati appena 1.311. Un vero tracollo, che interessa anche i cittadini stranieri. Nel 2013 infatti erano stati 496 i bimbi nati da coppie non di cittadinanza italiana. Mentre nel 2022 sono stati appena 277.

E le nostre scuole come sono composte? La fisionomia sempre più interculturale risulta evidente. Ai nidi d’infanzia, su 1.311 iscritti sono il 15,4% quelli con cittadinanza straniera e il 9,2% quelli con carta d’identità italiana ma con un genitore straniero. Ancora più alta la quota alle scuole d’infanzia: su 2015 iscritti, gli stranieri sono il 22,9% e quelli con un genitore straniero il 12,8%.

Per concludere, un passaggio sui permessi di soggiorno, che in provincia sono 65.029. Nell’ultimo anno gli ingressi con richiesta d’asilo o motivi umanitari sono stati 2.728. E di questi ben 2.265 sono ucraini: l’83%.