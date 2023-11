Pochi giorni fa aveva partecipato all’inaugurazione della targa per il marito

Appena pochi giorni fa Mariacarla Scanarini aveva partecipato alla cerimonia d’intitolazione della sede Auser di Gualtieri al marito Arnaldo Vergnani, deceduto lo scorso anno, a lungo attivo nell’associazione e molto conosciuto in paese anche per il suo passato in politica. L’intitolazione è avvenuta nell’area del Centro anziani Felice Carri, insieme alla presentazione di un nuovo automezzo attrezzato per i trasporti sociali dell’Auser. Alla cerimonia, con la scopertura di una targa, erano presenti il sindaco Renzo Bergamini, il presidente Auser, Mario Davoli, i familiari di Vergnani, tra i quali la moglie Mariacarla con le due figlie.