Pochi iscritti, chiude la scuola elementare

Con l’anno scolastico 2022- 2023 si chiude anche la scuola elementare di Santa Vittoria di Gualtieri. Troppo poche le iscrizioni per poter avviare una sezione intera nella frazione. E così, con il passaggio degli alunni di quinta alle medie, a Santa Vittoria sarebbe rimasta solo una classe, la futura quinta, composta da 13 iscritti. E questa soluzione non sarebbe stata adeguata per consentire una "socialità" ai bambini. Al termine di un confronto che negli ultimi mesi ha coinvolto l’amministrazione comunale di Gualtieri, la dirigenza scolastica e ovviamente anche i genitori, si è deciso di trasferire la futura quinta classe frazionale alla scuola elementare di Gualtieri.

"Saranno potenziati i servizi di trasporto pubblico – conferma il sindaco Renzo Bergamini – per garantire il viaggio andata e ritorno tra Santa Vittoria e il comune capoluogo ai bambini e ragazzi delle elementari e delle medie. Un servizio che già esiste e che raddoppieremo dal prossimo settembre per far fronte alle esigenze. Non è mai bello vedere una scuola che chiude, ma questa soluzione permette anche ai bambini di Santa Vittoria di poter usufruire di laboratori e altre strutture didattiche che nella frazione, invece, non avrebbero avuto a disposizione".

La scuola vittoriese era aperta da quasi 120 anni. E ora che ne sarà dell’edificio situato in centro paese? "Puntiamo a valorizzare quello spazio, magari con una gestione esterna che possa garantirne la salvaguardia e la manutenzione", conferma il sindaco, intenzionato a evitare il degrado dell’immobile.

Antonio Lecci