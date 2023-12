"Pochi loculi e cimitero in cattive condizioni. La maggioranza si dimostra incapace di governare"

Il cimitero versa in cattivo stato e scarseggiano i loculi. Lo spiega la lista di minoranza Rinascita, che sull’argomento ha presentato un’interpellanza : "Può capitare che se qualcuno muore a Campegine, non possa esercitare il diritto di essere seppellito qui ma debba andare nel paese di provenienza, a qualunque distanza si trovi, con disagi e elevati costi aggiuntivi di trasporto salma". Il numero dei decessi è tra i 90 e 100 annui: "Ma la disponibilità attuale di loculi risulta insufficiente – scrivono Giuseppe Germano Artioli e Daniele Fontanesi –. Noi di Rinascita intendevamo ampliare il cimitero e, quando governavamo, avevamo previsto per il 2023 una spesa di 200mila euro per la costruzione di nuovi loculi. La maggioranza ha invece deciso di ’incentivare’ le estumulazioni e le cremazioni tanto che nel Dup 2023-’25 non era prevista tale spesa, ma è riapparsa per il 2024, nell’entità di 150mila euro". Le estumulazioni non sono un obbligo per i cittadini ma "ci si riferisce che vengano proposte ai parenti del defunto, affermando l’impossibilità di rinnovo della concessione per ulteriori 25 anni dei loculi e il vantaggio di un costo inferiore. Minor costo? Non sempre. Capita che i corpi estumulati, se non sono in condizione di essere collocati nell’ossario, debbano essere cremati, aggiungendo così ulteriori costi di trasporto e cremazione, che si avvicinano al costo del rinnovo". Inoltre non sempre si riesce a comprare un loculo per persone ancora in vita: "Il regolamento recita che si possa purché ve ne siano almeno 100 disponibili. Ciò significa, come è già capitato, che non si possa sperare di essere sepolti accanto al proprio familiare. Ancora una volta la maggioranza dimostra di non avere alcuna idea di programmazione e capacità di governo del paese".

f. c.